الخميس 01 مايو 2025
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سياسة

وزير الشئون النيابية: المشروعات القومية ما كانت لتتحقق إلا بإخلاص عمال مصر

عيد العمال، فيتو
عيد العمال، فيتو

هنأت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عمال مصر، بمناسبة الأول من مايو المناسب عيد العمال.

وزير الشئون النيابية يهنئ بمناسبة عيد العمال 

وتقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى عمال مصر الأوفياء، الذين كانوا ولا يزالون حجر الأساس في مسيرة التنمية.

عمال مصر يساهمون بجهدهم وعرقهم في بناء الوطن ورفعة شأنه

وقال الوزير: في الأول من مايو من كل عام، تحتفل مصر بمناسبة عيد العمال، تقديرًا لعطاء سواعد أبنائها الذين يساهمون بجهدهم وعرقهم في بناء الوطن ورفعة شأنه. 

المشروعات القومية بفضل إخلاص عمال مصر

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن ما يشهده وطننا من مشروعات قومية وتنموية كبرى ما كان ليتحقق إلا بإخلاص العامل المصري الذي يؤمن بأن العمل شرف ورسالة، وبأن تقدم الأوطان يبدأ من ميادين الإنتاج. 

انضباط عمال مصر الضمان الحقيقي لبناء المستقبل 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن روح الانضباط والإخلاص التي يتميز بها عمالنا هي الضمان الحقيقي لبناء المستقبل، وترسيخ دعائم الدولة الحديثة التي ننشدها جميعًا.

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