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أخبار مصر

الجمل يهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد: أنتم رمز التفاني والإخلاص وسند الدولة المصرية

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر
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هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات عيد العمال.

كما أرسل بالتهنئة الي عمال مصر، رمز التفاني والإخلاص، مؤكدا أن عمال مصر علي مر العصور هم سند الدولة المصرية.

احتفالات عيد العمال 

وأكد  عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن احتفالات عيد العمال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلكت طريقا جديدا ومتميزا، فالاحتفال تحول الي واقع نعيشه من زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد بافتتاح مصانع وشركات جديدة تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية، يبرز معها قيمة العامل المصري ومهنيته.

 

العامل المصري

وأرسل عبدالمنعم الجمل برسالة شكر الي عمال مصر لما يبذلونه من جهد في كل ربوع مصر، مؤكدا أن العامل المصري من أمهر عمال العالم، ويتميز بالذكاء والفطنة والوعي، ويتقن ما يصنعه وأمين على مكان عمله ووطنه ويفديه بروحه.

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