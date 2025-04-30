الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

الخارجية التركية: على إسرائيل أن توقف هجماتها ضد سوريا

الخارجية التركية،فيتو
الخارجية التركية،فيتو

قالت الخارجية التركية: على إسرائيل أن توقف هجماتها على سوريا التي تضر بوحدة البلاد.

وناشدت الخارجية التركية دول المنطقة بدعم الاستقرار والأمن في سوريا.

وأعلنت الخارجية التركية أنها ستستمر بدعم جهود السلام والتسوية بين جميع الأطياف التي تشكل المجتمع السوري.

وقبل وقت سابق من اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي استفزاز لا يمكن القبول به.

وأضاف الرئيس التركي أن إسرائيل تريد نقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا وبدأت بسفك الدماء في هذا البلد.

 وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن أولوية بلاده تتمثل بالعودة فورا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أردوغان: نركز على إعادة إعمار سوريا وتعزيز مؤسساتها والحفاظ على وحدة أراضيها.

وأضاف أردوغان: لم يُسمح من جانب الاحتلال الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ شهرين وأولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الخارجية التركية الرئيس التركي دولة الإحتلال

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