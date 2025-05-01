الخميس 01 مايو 2025
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محافظات

إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية عقب استقرار الأحوال الجوية بأسوان (صور)

أسوان
أسوان

 أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية، كما تم انتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البرى، وأيضًا طريق أسوان / القاهرة الزراعى.

رفع درجة الاستعداد القصوى 

 وكلف بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أى أحداث طارئة نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية.

 فيما أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان، أنه نظرًا لهدوء سرعة الرياح ونقاء الجو وزيادة مدى الرؤية الأفقية فقد تم استعادة النشاط الملاحى بصورة طبيعية داخل مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر.

 أشار إلى أنه تم التنبيه بتوخي الحذر أثناء الإبحار، وعدم التخطى بالمنحنيات ومنعطفات النهر الحادة وعدم الرعونة وترك المسافات البينية الآمنة بما لا يقل عن 200 متر فى التتابع الطولى، وترك مسافة على الجانب بين المركب والأخر المار بجانبه بما لا يقل عن 40 مترا، مع اتباع كافة تعليمات الإبحار الآمن والمنضبط، فضلًا عن التزام الفنادق العائمة التى تتحرك بالإبحار من مراسى كوم أمبو بنظام التتابع وفقًا لمواضع الرسو على المرسى ابتداءًا بالمرسى القبلى، ثم الذى يليه وهكذا لتحقيق السلامة المطلوبة.

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​ أسوان الطقس إغلاق الحركة الملاحة النهرية بأسوان إغلاق الجهات المختصة لحركة الملاحة النهرية بأسوان النيل

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