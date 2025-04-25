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محافظات

محافظ أسوان يوجه بتقديم العلاج لـ 50 مصابا سودانيا في حادث انقلاب أتوبيس

مصابين حادث أسوان
مصابين حادث أسوان

 كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل بمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمصابين وهم من الأخوة الأشقاء السودانيين بإجمالى 50 مصابا، وذلك فور إخطاره بوقوع حادث انقلاب لأتوبيس للركاب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من كمين السباعية بإدفو.

نقل المصابين إلى المستشفى 

وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم بإشراف من الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أبو المجد أبو الوفا مدير مستشفيات فرع الهيئة والقائم بتسيير أعمال مستشفى النيل.

 

ووجه محافظ أسوان توفير أوجه الرعاية الشاملة من خلال إجراء الفحوصات الطبية، والأشعة اللازمة للمصابين المتواجدين حاليًا بالمستشفى، مع إنهاء إجراءات الحالات التى تحتاج إلى تدخلات طبية بالمستشفيات الأخرى كالمستشفى الجامعى.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور أبو المجد أبو الوفا بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان أثناء متابعته للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بحادث الطريق الصحراوى تم التأكيد على تسخير كافة الإمكانيات بمستشفى النيل التخصصى للحالات حتى تماثلهم للشفاء الكامل.

وأشار إلى أنه يوجد 13 شخصا من المصابين حالتهم مستقرة، وتم خروجهم من المستشفى، فيما جارى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لـ 37 حالة، وهم تحت الملاحظة، وفور تحسن حالة أى مصاب يتم خروجه، بينما تم إنهاء إجراءات منهم تحويل 6 حالات لمستشفى أسوان الجامعى، والمستشفيات المجاورة من بينهم حالتين كسر بالحوض، و4 حالات تحتاج إلى تدخل طبى للتجميل بمعرفة الأطباء المختصين.

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