أصيب 50 شخصا، الصور الأولى لحادث أتوبيس السودانيين بأسوان (صور)

وقع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، اليوم الجمعة، يقل أشخاص سودانيين الجنسية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب اتوبيس

تلقى مدير أمن أسوان بلاغًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين السباعية الصحراوي التابع لمركز إدفو بأسوان.

وأسفر الحادث عن إصابة 50 شخصًا جميعهم سودانيون وتم نقلهم إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقى العلاج اللازم.

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