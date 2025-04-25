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محافظات

أصيب 50 شخصا، الصور الأولى لحادث أتوبيس السودانيين بأسوان (صور)

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

وقع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، اليوم الجمعة، يقل أشخاص سودانيين الجنسية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب اتوبيس 

تلقى مدير أمن أسوان بلاغًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين السباعية الصحراوي التابع لمركز إدفو بأسوان.

وأسفر الحادث عن إصابة 50 شخصًا جميعهم سودانيون وتم نقلهم إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقى العلاج اللازم.

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​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إدفو اصابة سودانين في حادث الصحراوي مستشفي

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