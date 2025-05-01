محافظ أسوان يبحث مع رئيس البرلمان المجري سبل تعزيز التعاون المشترك (صور)

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الخميس، الدكتور لازلو كوفير رئيس برلمان دولة المجر، والسيدة قرينته، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتورة ريتا هنسار سفير المجر بمصر، والدكتور لازلو فيريش رئيس سكرتارية رئيس الجمعية، والدكتورة كريستين كوفاتش مدير العلاقات الخارجية لرئيس الجمعية، والدكتور بيتر شاردى مستشار أول العلاقات الخارجية.

استقبال كافة الوفود

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولى أو المحلى لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية، فضلًا عن التعرف على المقومات الطبيعية والاستثمارية التى تتمتع بها زهرة الجنوب.

جاء ذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ومن جانبه رحب الدكتور إسماعيل كمال برئيس البرلمان المجرى، والوفد المرافق له لزيارتهم لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكد أن العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الصديقين، وهو الذى يأتى فى ظل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمجر ودفعها قدمًا فى مختلف المجالات بما فى ذلك المجال البرلماني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نعمل بفكر ورؤية متكاملة لاستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية والسياحية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة مما يجعلها مناخ جاذب للاستثمار، وهو ما نأمل بأن يتم تنفيذه بإقامة مشروعات لدولة المجر فى القطاعات المختلفة على أرض الذهب.

أوضح أن ذلك يتوازى مع ما يتم داخل الجمهورية الجديدة من زيادة حجم المجالات الإقتصادية والتجارية وهو ما يخلق بدوره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

فيما عبر رئيس البرلمان المجرى عن تقديره للمعالم والمزارات السياحية والأثرية التى شهدها خلال زيارته لأسوان، والوفد المرافق له، وضمت السد العالى ورمز الصداقة، ومعابد فيله ومتحف النوبة، فضلًا عن جولة نيلية، مؤكدًا على حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر على مختلف المستويات باعتبارها شريك رئيسي للمجر والاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط، وهو الذى يتجسد فى الدور المحورى لمصر فى معالجة القضايا الإقليمية المتنوعة.

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