محافظ أسوان يوجه بتطبيق المواعيد الصيفية لعمل المحال التجارية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والورش اعتبارًا من الجمعة 25 إبريل الجارى، وذلك وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفى.

مواعيد غلق المحال التجارية

وشدد على ضرورة التزام المحال والمولات التجارية بالمواعيد التى أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ويتم تطبيقها يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة، وفيما يتعلق بالورش داخل الكتل السكنية فمواعيد الفتح والإغلاق لها تكون من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءًا، مع إستثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة، ويستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال على تطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال العامة والكافيهات والورش بكل حزم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، والمتابعة من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق.

وكلف بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

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