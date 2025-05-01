فصل نهائي للطالب المعتدي على زميله بالشرقية

كشف مصدر بـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن اتخاذ قرار، بفصل الطالب صاحب واقعة التعدى علي زميله "مهند.ج.ح" 17 عاما بالصف الأول الثانوى مما تسبب فى إصابته بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليسرى وتم إجراء جراحة عاجلة له، فصلا نهائيا، وتحويل ملفه إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قائلا: «القرار يأتي حرصا على توفير بيئة آمنة لطلابنا ومعلمينا وأولياء أمورهم».

إرسال مذكرة لمديرية التربية والتعليم حيث أوضحت أن الواقعة حدثت خارج المدرسة

وكانت الإدارة التعليمية بكفر صقر حققت فى واقعة تعدى طالب بالصف الأول الثانوي على زميله، مع إرسال مذكرة لمديرية التربية والتعليم، حيث أوضحت أن الواقعة حدثت خارج المدرسة.

وأوضحت أن بداية الواقعة قيام طالب يدعى "أ.ح" مقيم بندر كفر صقر بالتعدى علي زميله بسبب مشادة لفظية بينهما بواسطة آلة حادة (مطواة) مما أدى لإصابته بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليسرى وتم تقديم العلاجات اللازمة له.

اصابة طالب ثانوى بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليسرى

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفى كفر صقر المركزى باستقبال"مهند.ج.ح" 17 عاما طالب بالصف الأول الثانوى مقيم قرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز كفر صقر مصابا بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليسرى وجرى تقديم الإسعافات الأولية له.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم زميله ويدعى "أ.ح. ص" طالب بالصف الأول الثانوي العام بالتعدى عليه بآلة حادة (مطواه) إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بينهما بشارع المستشفى.

تمكنت القوات من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.

تصل للإعدام.. عقوبة ممارسة أعمال البلطجة وفقا للقانون

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

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