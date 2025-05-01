الخميس 01 مايو 2025
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إجراء 11 عملية مياه بيضاء بمستشفى رمد طهطا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الدكتور عمرو دويدار
الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

أعلن  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن إجراء 11 عملية مياه بيضاء و2 عملية حقن داخل العين لعلاج الارتشاح، الأسبوع الجارى بمستشفى رمد طهطا ضمن المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الانتظار.

إجراء 420 عملية منذ بدء تشغيل "الفاكو " بمستشفى رمد طهطا

ولفت دويدار  إلى أنه تم إجراء 420 عملية منذ بدء تشغيل "الفاكو " بمستشفى رمد طهطا مضيفًا أنه تم إجراء 32 عملية مياه بيضاء جراحة أيضًا.

 وثمن دويدار جهود الفريق الطبي بالمستشفى ومن بينها إجراء أكثر من 46 حالة حقن داخل العين لأمراض اعتلال الشبكية.

المبادرة تقدم خدماتها لمئات المواطنين أسبوعيًا 

كما أكد "دويدار" أن المبادرة تقدم خدماتها لمئات المواطنين أسبوعيًا بمختلف المستشفيات موجهًا شكره وتقديره لجميع الفرق الطبية بالمنشآت الصحية علي مجهوداتهم المبذولة لخدمة وراحة المرضى.

 

11 عملية تحت اشراف اطباء وتمريض المستشفى 

 جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال الجاحر مدير المستشفى والدكتور محمد عطية نائب مدير المستشفى والدكتور بنيامين عادل مدير العيادات والدكتور محمد رفعت مدير العمليات وباقي فريق العمل من الأطباء والتمريض.

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الدكتور محمد رفعت اعتلال الشبكية العيادات المنشات الصحية دويدار ضمن المبادرة الرئاسية

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