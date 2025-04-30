ضبط مستشفى خاص ومركز علاج طبيعي يعملان بدون ترخيص فى سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاه وكذلك ضبط مركز علاج طبيعي بأحد قري مركز سوهاج، يعملان بدون ترخص ويخالفان الإشتراطات الصحية وكذلك بيع أدوية للمواطنين بمركز العلاج الطبيعي وذلك بالمخالفة لقانون رقم 153لسنة 2004 والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة وقانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة مما يعد خطرًا على صحة المواطنين ومتلقي الخدمة بتلك المنشآت.

وأشار "دويدار" إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج والإدارات المختلفة شنت العديد من الحملات التفتيشية علي المنشأت الصحية الخاصة بالمحافظة وذلك للتأكد من مأمونية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بتلك المنشآت.

وأوضح أن تلك الحملات تنفذ بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية الأخري، كهيئة الدواء المصرية، حماية المستهلك، والرقابة التجارية وغيرها من الجهات المختصة.

ودعا دويدار المواطنين المترددين علي المنشآت الصحية الخاصة بضرورة الإطلاع علي ترخيص تلك المنشآت ومقدمي الخدمة الطبية بها، لضمان حصولهم علي خدمة طبية أمنة.

وأوضح دويدار أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستشفي والمركز وتحرير المحاضر اللازمة لافتًا إلى استمرار الحملات الرقابية بصورة دائمة لضمان حصول المواطنين علي خدمة طبية أمنة بالمنشأت الطبية الخاصة.

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