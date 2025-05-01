الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

الرئيس المؤقت لـ كوريا الجنوبية يتقدم باستقالته من المنصب

الرئيس المؤقت لـ
الرئيس المؤقت لـ كوريا الجنوبية، فيتو

أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس المؤقت لـ كوريا الجنوبية هان دك سو تقدم باستقالة من منصبه.

اتهام ابنة الرئيس السابق لـ كوريا الجنوبية بالقيادة في حالة سكر

وفي سياق آخر؛ أصدر القضاء الكوري الجنوبي حكما بغرامة قدرها 15 مليون وون (10,581 دولارًا أمريكيًّا) على ابنة الرئيس السابق لـ كوريا الجنوبية "مون دا-هيه" بتهمة القيادة في حالة سكر وتأجير منازلها عبر منصة "إير بي إن بي" بصورة غير قانونية.

ووفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” فقد فرضت محكمة المنطقة الغربية في سيول الغرامة على "مون دا-هيه"، مشيرة إلى ارتفاع مستوى الكحول في دمها وأرباحها الكبيرة الناتجة عن تأجير المنازل كأسباب لفرض الغرامة.

نسبة الكحول في دم لابنة الرئيس السابق لـ كوريا الجنوبية 0.149% 

ويُشار إلى أن مون دا-هيه، البالغة من العمر 42 عاما، اتُهمت بالاصطدام أثناء قيادة سيارتها بسيارة أجرة في منطقة "إيتايون" في سيئول في أكتوبر الماضي.

ووفق التحقيقات، فقد بلغت نسبة الكحول في دم “مون” 0.149% في ذلك الوقت عند قياسها، لتتجاوز نسبة 0.08% التي تسمح بسحب رخصة القيادة.

تأجير 3 منازل في منطقة "يونجدونجبو" في سيئول وفي جزيرة "جيجو" 

كما تم اتهامها أيضا بتأجير 3 منازل في منطقة "يونجدونجبو" في سيئول وفي جزيرة "جيجو" عبر منصة "إير بي إن بي" دون تسجيل رسمي.

وطالبت النيابة في وقت سابق بسجن "مون" لمدة عام.

وتعتزم النيابة مراجعة حكم المحكمة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستقدم استئنافا.

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الرئيس المؤقت لـ كوريا الجنوبية هان دك سو كوريا الجنوبية

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