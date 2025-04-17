الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كوريا الشمالية تهدد برد انتقامي بعد تحليق قاذفات قنابل أمريكية فوق جارتها الجنوبية

القاذفة الأمريكية
القاذفة الأمريكية B1B

هددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، برد انتقامي غير محدد بعد أن حلقت قاذفات قنابل أمريكية بعيدة المدى فوق كوريا الجنوبية خلال تدريبات مع قواتها، وهو ما تعتبره بيونج يانج تدريبا على هجوم ضدها.

وكانت قاذفات القنابل الأمريكية من طراز بي - 1بي حلقت الثلاثاء خلال تدريبات جوية مع مقاتلات أمريكية وكورية جنوبية أخرى. 

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن التدريب يهدف إلى إظهار قدرة الردع المشتركة للبلدين ضد برنامج كوريا الشمالية النووي المتقدم.

وتجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل روتيني تدريبات عسكرية مشتركة تصفها بأنها "ذات طبيعة دفاعية"، لكن كوريا الشمالية تنظر إليها على أنها "بروفة لغزو"، وهي حساسة بشكل خاص تجاه حشد الولايات المتحدة للأصول الاستراتيجية مثل القاذفات بعيدة المدى وحاملات الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية -لم يكشف عن هويته- في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن "التحرك العسكري الأخير للولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية هو تهديد صريح لأمن دولتنا واستفزاز خطير يرفع التوتر العسكري في المنطقة إلى مستوى خطير للغاية".

وحذر البيان من أن الإجراء الأمريكي سيضر حتما بأمن الولايات المتحدة، وقال إن كوريا الشمالية "ستردع بقوة القوة القوية المحاولة العدوانية الأمريكية لإصلاح عنصر عدم الاستقرار الخبيث في البيئة الأمنية في المنطقة بشكل دائم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوريا الشمالية رد انتقامي اذفات قنابل أمريكية بعيدة المدى كوريا الجنوبية بيونج يانج قاذفات القنابل الأمريكية من طراز بي - 1بي وزارة الدفاع الكورية الجنوبية برنامج كوريا الشمالية النووي
ads

الأكثر قراءة

بعد وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق، أخطر أعراض سرطان الدم وأسباب الإصابة به

بعد إبراهيم شيكا، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق متأثرا بإصابته بمرض السرطان

هدية الرئيس إلى عمال مصر، موقف مشروع قانون العمل بعد موافقة النواب وموعد تطبيقه

بسبب أرنب في المحرك، اشتعال النيران في طائرة أمريكية تقل 153 راكبا بعد إقلاعها (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد في الموز وأرقام فلكية للأصناف المستوردة

بعد واقعة محمد رمضان، رسائل الجمهور إلى أحمد سعد بسبب ملابس آخر حفلاته

بداية التغيير، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

هذا ما جناه ترامب على شعبه، منصتا "تيمو وشي إن" ترفعان الأسعار في أمريكا بسبب الرسوم

خدمات

المزيد

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس والتطبيق بدءا من هذا الموعد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية