الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كوريا الجنوبية تستعد لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا

طائرة كورية جنوبية،
طائرة كورية جنوبية، فيتو

قال نائب حزب المعارضة الديمقراطي الموحد الكوري الجنوبي تشون يون جي، اليوم الجمعة، إن   شركات الطيران  الكورية الجنوبية مستعدة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا في حال انتهاء النزاع.

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا

وأضاف تشون يون جي: "سألت ممثلي شركة الخطوط الجوية الكورية  عن رأيهم بشأن الرغبة في استئناف الرحلات المباشرة إلى روسيا، وقد أجابوا بأنهم مستعدون لذلك إذا أصبح الأمر ممكنا وحُلّت القضايا العالقة".

واعتبر تشون يون جي، العضو في اللجنة البرلمانية للأراضي والنقل، أن النزاع في أوكرانيا يقترب من نهايته، وأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قد تتحسن مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

وأشار إلى أن حكومة سيئول تحتاج أيضا إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع موسكو والاستعداد لتعزيز التعاون الاقتصادي بسرعة، بما في ذلك التعاون بشأن طريق البحر الشمالي، الأمر الذي سيتطلب بدوره إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة.

وأكد النائب على ضرورة الاجتماع والحوار والحفاظ على قنوات الاتصال. ورأى أنه على الرغم من أن كوريا الجنوبية تتبع عمومًا التوجهات الدولية السائدة، إلا أن حكومة سيئول يمكنها أيضا مناقشة الخطط المستقبلية بشكل فردي لتسهيل تنفيذها لاحقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوريا الجنوبية روسيا الرحلات الجوية

مواد متعلقة

زيلينسكي يتهم الصين بمساعدة روسيا في تصنيع صواريخ إسكندر

بعد عزل الرئيس، كوريا الجنوبية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة
ads

الأكثر قراءة

مالك شركة بلبن: أنا خدام الدولة واللي عايزاه هعمله بس أعرف إيه المشكلة (فيديو)

مصرع شقيقة البرادعي وزوجها في حادث سير

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحريف وصية الميت، تفسير الشيخ الشعراوي 107 من سورة المائدة (فيديو)

تفسير حلم الهروب من الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على العدو

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية