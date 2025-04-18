كوريا الجنوبية تستعد لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا

قال نائب حزب المعارضة الديمقراطي الموحد الكوري الجنوبي تشون يون جي، اليوم الجمعة، إن شركات الطيران الكورية الجنوبية مستعدة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا في حال انتهاء النزاع.

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا

وأضاف تشون يون جي: "سألت ممثلي شركة الخطوط الجوية الكورية عن رأيهم بشأن الرغبة في استئناف الرحلات المباشرة إلى روسيا، وقد أجابوا بأنهم مستعدون لذلك إذا أصبح الأمر ممكنا وحُلّت القضايا العالقة".

واعتبر تشون يون جي، العضو في اللجنة البرلمانية للأراضي والنقل، أن النزاع في أوكرانيا يقترب من نهايته، وأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قد تتحسن مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

وأشار إلى أن حكومة سيئول تحتاج أيضا إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع موسكو والاستعداد لتعزيز التعاون الاقتصادي بسرعة، بما في ذلك التعاون بشأن طريق البحر الشمالي، الأمر الذي سيتطلب بدوره إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة.

وأكد النائب على ضرورة الاجتماع والحوار والحفاظ على قنوات الاتصال. ورأى أنه على الرغم من أن كوريا الجنوبية تتبع عمومًا التوجهات الدولية السائدة، إلا أن حكومة سيئول يمكنها أيضا مناقشة الخطط المستقبلية بشكل فردي لتسهيل تنفيذها لاحقا.

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