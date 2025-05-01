تدخلات روبوتية وزراعات للأطراف، عميد طب قصر العيني يكشف أبرز جراحات الكلية

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن أعضاء هيئة تدريس قصر العيني يتميزون دائما بتقديم خدمة علاجية ذات دقة وكفاءة عالية، وأن يكونوا مواكبين للمسارات الطبية الدولية.

وقال إن كل يوم في قصر العيني، هناك العديد من القصص والروايات التي تروي، في الممارسة الطبية، سواء كانت جراحية، أو تداخلا غير جراحي، أو خدمات علاجية.

وكشف صلاح، خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، تفاصيل أهم العمليات الجراحية، التي أجراها قصر العيني، وكان لها مردود عالمي خلال الفترة الماضية.

وقال صلاح إن من أحد النقاط المضيئة في الجراحات التي أجراها أطباء قصر العيني الجراحات الروبوتية، مشيرا إلى إجراء 160 جراحة روبوتية مجانية، حققت نتائج متميزة.

تميز قصر العيني في جراحات زراعات اليد والأطراف المبتورة

وتحدث عميد كلية طب قصر العيني،عن الخدمات التي تقدمها وحدة الإيكمو، والتي لايوجد لها مثيل في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي أسس لها أساتذة في وحدة الحالات الحرجة " شريف مختار" بقصر العيني.

وأشار صلاح إلى أن جراحات زراعات اليد والأطراف المبتورة من أبرز الجراحات التي تميز بها أطباء قصر العيني، لافتا إلى أنه في الماضي كان يجريها الأساتذة فقط، لكن الآن أصبح بإمكان أعضاء هيئة التدريس ممن في بداية السلم الوظيفي القيام بها.

وأشاد صلاح في حديثه، بجهود الأساتذة الكبار بالكلية، في نقل هذه الخبرات الدقيقة، التي تحتاج إلى حرفية عالية، إلى صغار الأطباء، مما يعد تميزا وظيفيا بالكلية.

وقال "لا بد وأن يكون الأطباء القادمون أفضل من الحاليون، لأن هذا هو تطوير الطب، إذا ما كنا نرغب في أن نقارن بالمؤسسات العالمية، فلابد أن يكون صغار الأطباء لديهم مهارات أعلى لأنهم هم من يتعلموا المهارات الحديثة في الطب".

وتطرق صلاح إلى عمليات القسطرة أو التدخل البسيط لاستبدال الصمام الأورطي، وقال إنها تجاوزت العشرين حالة، ويتم اجرائها في قسمي القلب والحالات الحرجة، موضحا أن هذا الأمر رفع عن المريض عبء دخوله جراحات القلب المفتوح، وبها سرعة إجراء وانقاذ للمريض.

عميد قصر العيني: أبو الريش هي الدرة المضيئة لمستشفيات جامعة القاهرة

وأكد عميد طب قصر العيني، أن مستشفى أبو الريش دورها لايقل أهمية، وأنها تقدم العديد من النجاحات الجراحية، ولقبها بالدرة المضيئة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة.

وأوضح أن مستشفى أبو الريش للأطفال، بها العديد من مراكز التميز، تحديدا في قسم القلب وجراحة القلب لأنه بني على مهارات دولية، وأن المستشفى يأتي إليها القاصي والداني، من أجل جراحات القلب والتداخلات البسيطة، بل أن هناك مرضى من خارج القطر المصري يأتون خصيصا لها.

جاهزية قصر العيني لجراحات زراعة الأعضاء

وأكد صلاح أن الدولة في حاجة إلى برنامج جيد لـ زراعة الأعضاء من غير الأحياء، لما له من أثر كبير في القضاء على كثير من الأمراض، من أهمها أمراض الكلى، وتخفيف العبء الذي تتحمله الدولة في جلسات الغسيل الكلوي.

وكشف عن تشكيل لجنة عليا لزراعة الأعضاء في كلية طب قصر العيني، لتكون الكلية بمستشفياتها مستعدة لهذا المشروع الهام، مشيرا إلى أن اللجنة تعد برامج التدريب وتتأكد من جاهزية المستشفيات لتلك الجراحات لحين صدور القرار التنفيذي بالسماح بزراعة الأعضاء من غير الأحياء.



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