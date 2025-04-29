إنجاز أفريقي لطب قصر العيني خلال 2025

أعلنت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تصدرها التخصصات الطبية في مصر وأفريقيا وفق تصنيف EduRank لعام 2025.

ويعتمد EduRank على مؤشرات الأداء البحثي وجودة الإنتاج العلمي، بالإضافة إلى دقة توقيت النشر، ما يجعله من بين التصنيفات الأكثر موثوقية في قياس تقدم الجامعات عالميًا.

ترتيب تخصصات طب قصر العيني وفق تصنيف EduRank

جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في التخصصات الطبية

وقد حافظت جامعة القاهره (طب قصر العيني) على مكانتها المتقدمة في العديد من التخصصات الطبية، متصدرةً الترتيب في معظم التخصصات داخل مصر، ومحتلةً المركز الأول على مستوى إفريقيا في أكثر من عشرة مجالات. وعلى الصعيد العالمي، جاءت ضمن أفضل 300 جامعة في معظم التخصصات الطبية.

وجدير بالذكر ان ترتيب كلية الطب جامعه القاهره( قصر العيني) هو الاول في مصر علي جميع الجامعات والثاني علي افريقيا وترتيبها العالمي 283.

ارقام ترصد ترتيب تخصصات طب قصر العيني في تصنيف EduRank

ومن خلال متابعة ترتيب جامعة القاهرة (قصر العيني) في تصنيف EduRank، نرصد الآتي:

علم الأدوية (الفارماكولوجي)احتل المركز الأول في مصر وإفريقيا، والمرتبة 139 عالميًا.

الصحة العامة في المركز الأول محليًا وإقليميًا، والمركز 143 عالميًا.

الأمراض الجلدية، في المركز الأول في مصر وإفريقيا، والمرتبة 143 عالميًا.

أمراض الجهاز الهضمي والكبد احتلت المراكز الأولي محليًا وإفريقيًا، والمركز 149 عالميًا.

التخدير تصدر المركز الأول في مصر وإفريقيا، والمرتبة 200 عالميًا.

الجراحة في الصدارة محليًا وإفريقيًا، والمركز 206 عالميًا.

طب العيون الأول في مصر وإفريقيا، والمرتبة 212 عالميًا.

الأشعة والطب النووي المركز الأول محليًا وإقليميًا، والمركز 236 عالميًا.

علم التشريح وعلم وظايف الاعضاء الأول في مصر وإفريقيا، والمرتبة 248 عالميًا.

أمراض الباطنه الاولي في مصر والثانيه في افريقيا و283عالميأ

علم السموم الأول محليًا، والثالث إفريقيًا، والمرتبة 78 عالميًا، وهو من بين أعلى التصنيفات التي حققتها الكلية.

جراحه المخ والاعصاب المركز الاول علي تخصص جراحه المخ والاعصاب في مصر والثاني افريقيآ و126عالميآ٠

علم الاورام فتصدر مصر وافريقيا و294عالميآ

أمراض الصدرية الأول محليًا، والثالث إفريقيًا، والمركز 268 عالميًا.

أمراض النساء والتوليد، الأول محليًا، والثالث إفريقيًا، والمركز 260 عالميًا.

علم الباثولوجي احتل الأول محليًا، والثالث إفريقيًا، والمركز 286 عالميًا.

علم المناعه الاول في مصر والثاني افريقيا 283

جراحة التجميل جاءت الثالث محليًا وإقليميًا، والمرتبة 116 عالميًا.

أمراض القلب تصنف الأول محليًا، الثاني إفريقيًا، والمركز 327 عالميًا.

الكيمياء الحيوية تصنفت الأول محليًا، الثاني إفريقيًا، والمرتبة 380 عالميًا.

طب المسالك البولية احتلت الثاني محليًا وإفريقيًا، والمرتبة 112 عالميًا.

الأمراض النفسية جاءت الأول في مصر، والرابع في إفريقيا، والمركز 372 عالميًا.

طب الاسره في المركز الأول محليآ والرابع عشر افريقيآ و345علي مستوي العالم ٠

طب المخ والاعصاب الأولي محليًا، الثاني إفريقيًا، والمرتبة 468 عالميًا.

طب الأطفال الثاني في مصر، والثامن إفريقيًا، والمركز 262 عالميًا.

الطب الشرعي فهو الثالث في مصر والعاشر افريقيآ 371 عالميآ

أما في التخصصات الفرعية، فقد جاء التصنيف على النحو التالي:

علوم الصحه الأولى في مصر، والثامنة على مستوى إفريقيا.

علم السمع الثاني في مصر، والخامس إفريقيًا.

علم الفيروسات الأول في مصر، والسابع على مستوى إفريقيا.

علم النفس السريري الثاني محليًا، والعاشر إفريقيًا.

علم الشيخوخة الثاني محليًا وإقليميًا.

أخلاقيات الطب الحيوي الثالثة في مصر، والثانية والثلاثون على مستوى إفريقيا.

ويتضح من التصنيف أن تخصصات علم الأدوية، الصحة العامة، الأمراض الجلدية، أمراض الجهاز الهضمي، والتخدير تواصل تصدرها، مع ترتيب عالمي مميز ضمن أول 150–200، مما يعكس قوة البحث العلمي في هذه المجالات ودعم الكلية المستمر للابتكار.

أما تخصصات الجراحة، طب العيون، الأشعة، وعلم التشريح، فقد حافظت على ريادتها محليًا وإقليميًا، مع ترتيب عالمي يعزز من مكانة الكلية في المجالات الجراحية والتشخيصية.

ورغم أن بعض التخصصات مثل علم وظائف الأعضاء، الأمراض الصدرية، وعلم السموم لم تتصدر الترتيب الإفريقي، إلا أنها أظهرت أداء عالميًا متميزًا، خاصة علم السموم الذي جاء في المرتبة 78 عالميًا، مما يضعه ضمن الأفضل على الإطلاق.

كما حافظ تخصصا أمراض القلب والمسالك البولية على ترتيبهما المتقدم محليًا، واحتلا المركز الثاني إفريقيًا، مع أداء عالمي مشرف، ما يعكس تميز الكلية في التخصصات الإكلينيكية.

ورغم أن جراحة التجميل جاءت في المركز الثالث محليًا وإقليميًا، فإن ترتيبها العالمي (116) يعكس تطورًا كبيرًا، ويؤكد تقدم البحث والتعليم في هذا المجال.

أما طب الأطفال، فرغم ترتيبه الثاني محليًا والثامن إفريقيًا، إلا أن وجوده ضمن أفضل 300 عالميًا يدل على إمكانيات كبيرة وفرص واعدة للتطور في السنوات المقبلة.

ويُبرز هذا التفوق مكانة جامعة القاهرة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاءت في المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية في تصنيف التخصصات الطبية بشكل عام. ويعد هذا الإنجاز شهادة حقيقية على تطور التعليم الطبي في الجامعة، بفضل جودة البحث العلمي وأداء أعضاء هيئة التدريس.

ويعود هذا الانجاز إلى جهود أساتذة كلية الطب – قصر العيني، ورعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

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