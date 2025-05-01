الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

قفزة في استخدام المسيرات، الجيش الأمريكي يبدأ أكبر عملية تجديد منذ نهاية الحرب الباردة

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الجيش الأمريكي يخطط لزيادة هائلة في استخدام الطائرات المسيرة؛ مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي بدأ في أكبر عملية تجديد له منذ نهاية الحرب الباردة.

خطة تجديد قدرات الجيش الأمريكي

وأشارت وسائل إعلام أمريكية اخرى إلى أن الجيش الأمريكي يخطط لتجهيز كل فرقة قتالية من فرقة بنحو ألف مسيرة والتخلص من الأسلحة والمعدات القديمة.

ولفتت  WSJ  إلى أن خطة تجديد قدرات الجيش الأمريكي تستند بشكل كبير على الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا.

وذكرت أن كلفة دمج الطائرات المُسيرة في فرق الجيش الأمريكي وعملياته تبلغ  نحو 36 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

 سلاح الجو الملكي البريطاني شارك في هجوم مشترك مع الجيش الأمريكي

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن سلاح الجو الملكي البريطاني شارك في هجوم مشترك مع الجيش الأمريكي ضد هدف حوثي في اليمن.

وقالت الوزارة في بيانٍ إن الهجوم جاء متوافقًا مع السياسة الراسخة للحكومة البريطانية، وذلك عقب بدء الحوثيين حملة هجماتهم في نوفمبر 2023، مهددين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومهاجمين السفن الدولية، ما أدى إلى مقتل بحارة تجاريين أبرياء.

وأوضح البيان أن تحليلًا استخباراتيًا دقيقًا كشف عن مجموعة من المباني التي يستخدمها الحوثيون في تصنيع طائرات بدون طيار من النوع المستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقع هذه المباني على بُعد نحو خمسة عشر ميلًا جنوب صنعاء.

 بدعم من طائرات فوييجر للتزود بالوقود

وأضاف البيان: "لذلك، قصفت طائرات تايفون FGR4 التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بدعم من طائرات فوييجر للتزود بالوقود، عددًا من هذه المباني باستخدام قنابل بافواي 4 الموجهة بدقة، وذلك بعد تخطيط دقيق يسمح باستهداف الأهداف بأقل قدر من المخاطر على المدنيين أو البنية التحتية غير العسكرية".

وتابع: "كإجراء احترازي إضافي، نُفّذت الضربة بعد حلول الظلام، حيث انخفض احتمال وجود مدنيين في المنطقة بشكل كبير، وقد عادت جميع طائراتنا بعد ذلك بسلام". 

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