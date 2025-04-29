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خارج الحدود

وزير الخارجية: ما يحدث في غزة عار على المجتمع الدولي والإنسانية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، وهو الاتفاق الذي ساهم في تحقيق تهدئة مؤقتة واستقرار نسبي في المنطقة، إلا أن الجانب الإسرائيلي تراجع عن التزامه في مارس، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع داخل قطاع غزة.

 

وزير الخارجية: نتحرك بقوة مع الأشقاء لوقف إطلاق النار في غزة

وقال عبد العاطي، في تصريحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة “النهار”، أن مصر لا تزال تتحرك بقوة مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي للعودة إلى مسار وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

 

وزير الخارجية: مصر يدها بيضاء على القضية الفلسطينية

وتابع بالقول إن “مصر يدها بيضاء رغم كل الظروف الاقتصادية والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها بسبب الأزمة”، مؤكدًا التزام الدولة  الكامل بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمن القومي العربي.
 

القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة ومصر تبذل جهدًا محوريًا لتحقيق حل شامل

وأكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة والمشروعة.

وقال، إن الجهد المصري لم ولن يتوقف، بل يتواصل على المسارات كافة: السياسي والأمني والإنساني.

وأضاف أن مصر تضطلع بدور محوري في حشد الدعم الإقليمي والدولي، حيث تحولت خطة إعادة الإعمار التي طرحتها القاهرة إلى مبادرة عربية-إسلامية مدعومة من قوى دولية كبرى مثل روسيا وفرنسا والصين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تؤمن بأهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرًا أن ما يحدث في غزة يمثل “عارًا على المجتمع الدولي والإنسانية”، في ظل استمرار الحصار والدمار الكامل وعمليات القتل الجماعي للمدنيين دون تحرك فعال من المجتمع الدولي.
 

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وزير الخارجية بدر عبد العاطي القضية الفلسطينية غزة إسرائيل

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