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ثقافة وفنون

دراما سعودية، تعرف على أبطال وموعد عرض مسلسل هروج

مسلسل هروج، فيتو
مسلسل هروج، فيتو

يتابع عدد كبير من عشاق الدراما السعودية مسلسل هروج، خاصة أنه من أحدث الأعمال التي انطلقت بعد انتهاء موسم رمضان الدرامي.

ويشارك في مسلسل هروج عدد كبير من النجوم المميزين، منهم عبدالله السدحان، مشعل المطيري، سعد عزيز، عبد العزيز الشهري، فايز بن جريس، أصايل العتيبي، ريم الحبيب، زياد العمري، يزيد المجيول، فهد المطيري، إسماعيل الحسن، وسارة طيبة. 

مواعيد عرض مسلسل هروج على منصة شاهد 

ويعرض مسلسل هروج حصريا على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت مصر والساعة ٧ مساء بتوقيت السعودية، ويتناول المسلسل في كل حلقة قصة مستقلة.

 وينتمي مسلسل هروج إلى المسلسلات الطويلة  وهو مكون من ٣٠ حلقة.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل هروج  

مسلسل هروج يقدم توليفة فريدة تجمع بين الكوميديا والتشويق، حيث يستعرض قضايا اجتماعية معقدة مستوحاة من لحظات حياتية واقعية في المجتمع السعودي، وكل حلقة من المسلسل تحكي قصة مشوقة، مما يضفي تنوعًا في الأحداث والموضوعات ويجعل المشاهد متشوقًا للحلقة التالية باستمرار.  

 

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فايز بن جريس مسلسل هروج منصة شاهد هروج
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