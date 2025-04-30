لبنى ونس: طفولتي كانت صعبة، وتعرضت للتحرش من صاحب والدي

أعربت الفنانة لبني ونس عن سعادتها الكبيرة بنجاحها في دراما رمضان ومشاركتها في مسلسل شباب امرأة مع نجلها الفنان يوسف الذي شاركها في العمل الدرامي.

وقالت خلال لقائها ببرنامج ورقة بيضا المذاع علي قناة النهار: "طول الوقت كنت بذاكر مع يوسف وعرفنا نفصل بين الحقيقة ووقت التصوير، خاصة أنني في لوكيشن أركز مع نفسي فقط ومن الصعب الخروج من مود الشخصية".

تصريحات جريئة لـ لبنى ونس

وتحدثت الفنانة لبنى ونس عن علاقتها بوالدتها قائلة: “عمري ما كانت علاقتي بيها كويسة، انا كنت طفلة متمردة، وصعب إقناعها بأي شئ، فقدت طلبت أن أعمل قبل وفاتها، وعملت كمندوبة مبيعات في شركة، وكان يوم وفاتها صعب للغاية، وتحسنت علاقتي بيها لدرجة كبيرة قبل وفاتها لأنني أكملت التصوير رغم معرفتي بتعبها من شقيقتي ولكنها توفت قبل أن أصل إليها وهذا جعلني أندم بشدة”.

وتابعت: من المواقف الصعبة التي تعرضت لها، تعرضي للتحرش من صاحب والدي، كان بيحضني ويطبطب عليا، ولما كبرت فهمت أنه تحرش، وأصبح ليس لدي ثقة في أحد، ولم أتحدث مع والدي حول هذا الأمر بسبب توتر العلاقة بينا".

وتحدثت عن الحجاب وقت اعتزالها الفن قائلة: "الحجاب فرض وصون للمرأة، وأتمنى طوال الوقت الوصول لربنا.. لما بتوصلي صح بتفهمي دينك صح وبتلاقي نفسك عايزة تنجحي فيه".

وتحدثت عن حفيدها رحيم: "هو نور عين تيتا بحبه جدا وأتمنى التوفيق لابنتي أية فهي عانت كثيرا في حياتها".

وعن ظهور الفنان محمد رمضان بملابس جريئة في حفله الأخير قالت: "ما فيش راجل يلبس كدا، وهذا شيء غريب عن مجتمعنا، لم أتابع الخبر ولكني رفضت المبدأ".

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