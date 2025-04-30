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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد زوال المنخفض الصحراوي ورياح الخماسين

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية ورياح الخماسين، فيتو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من مقر الهيئة، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي بسبب تأثرها بـ منخفض جوي خماسيني نشأ في الصحراء الغربية، مصحوبًا برياح نشطة محملة بالرمال والأتربة.

 

مدى تأثير المنخفض الصحراوي على البلاد


وأضاف «القياتي»، خلال لقاء من مقر هيئة الأرصاد الجوية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المنخفض الصحراوي أثّر بشكل مباشر على واحة سيوة، متسببًا في عاصفة رملية قوية أدت إلى انخفاض شديد في مدى الرؤية، قبل أن تمتد تأثيراته إلى محافظات شمال الصعيد.

 

المحافظات الأكثر تأثرًا برياح الخماسين 

وأوضح أن محافظات بني سويف، المنيا، وأسيوط شهدت انعدامًا تامًا للرؤية على بعض الطرق، بسبب تراكم الرمال والأتربة المثارة، مشددًا على أن آثار العاصفة الترابية بدأت في التحرك نحو القطاع الشرقي من نهر النيل، لتصل إلى مدن القناة وخليج السويس، مع ارتفاع ملحوظ في سرعة الرياح في مناطق شرق القاهرة، حيث سجلت 40 كم/س.

وأشار إلى أنه وفقًا لما تم رصده عبر صور الأقمار الصناعية، أن طريق السويس المؤدي إلى القاهرة شهد انعدامًا شبه تام في مستوى الرؤية الأفقية، بسبب الرمال المتحركة والرياح الشديدة، متابعًا: «تحسن الأحوال الجوية متوقع تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، إلا أن هيئة الأرصاد تحذر المواطنين وقائدي المركبات من السفر أو القيادة على الطرق المتأثرة إلا للضرورة القصوى».

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الأرصاد الجوية المنخفض الصحراوي رياح الخماسين الطقس الاحوال الجوية العاصفة الترابية

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