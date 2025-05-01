الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمين عمر للمصري والزمالك، حكام مباريات اليوم الخميس بالدوري المصري

الزمالك والمصري،
الزمالك والمصري، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكام مباراتي اليوم الخميس بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية من الدوري المصري بمجموعة التتويج وأبرزها المصري أمام الزمالك.

مباراة المصري والزمالك

مباراة سيراميكا ضد البنك الأهلي

الزمالك ينهي استعداداته لمواجهة المصري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الرئيسية، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران تركيز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على الجوانب البدنية والفنية، حيث خُصصت فقرة بدنية كاملة في بداية التدريب بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، وتجهيزهم بشكل مثالي للقاء الصعب أمام الفريق البورسعيدي.

 

بيسيرو يصدر تعليمات خاصة للاعبين

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يوم السبت الماضي، من أجل التقاط الأنفاس وتفادي الإرهاق، قبل العودة للتدريبات المكثفة استعدادًا للمواجهة المقبلة.

وحرص بيسيرو خلال المران على توجيه تعليمات خاصة لبعض اللاعبين، وتصحيح بعض الجوانب التكتيكية التي ظهرت خلال المباريات الماضية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مواجهة المصري، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب، ومواصلة المنافسة على اللقب في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتأهلة لهذه المرحلة الحاسمة من المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الزمالك المصري البورسعيدي الزمالك ضد المصري لجنة الحكام باتحاد الكرة

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز لهذا الموعد

تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك وإعلان موقف زيزو

بفرمان بوجلبان، تعرف علي غيابات المصري أمام الزمالك

بيسيرو يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الزمالك
ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

والدة الطفل ياسين: نام أثناء الجلسة وكان مرعوبًا وهذا موقفي من مديرة المدرسة

والدة الطفل ياسين تكشف سر ارتداء ابنها قناع "سبايدر مان" بقاعة المحكمة

بعد تلميحات بالهجوم على باكستان خلال ساعات، قرار عاجل من الهند بشأن مجالها الجوي

بعد فضيحة سيراليون، أسامة نبيه يوجه رسالة للجماهير المصرية

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس

لمن الدرع، تعرف على المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في الدوري

اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز لهذا الموعد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من التعليم بعد المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية