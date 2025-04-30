اتحاد الكرة يضع شرطا لمنح الزمالك رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية

الزمالك، كشف مصدر مسؤول داخل لجنة تراخيص الأندية التابعة لاتحاد الكرة، أن الزمالك لن يتمكن من الحصول على الرخصة التي تؤهله للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، قبل سداد الديون المستحقة عليه للمدربين واللاعبين السابقين، وفي مقدمتهم البرتغالي باتشيكو والمغربي خالد بوطيب.

اتحاد الكرة ملتزم باللائحة

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "لسنا في أزمة مع نادي الزمالك، لكننا ملتزمون بتنفيذ لائحة تراخيص الأندية المحترفة، خاصة المعيار المالي".

تقديم مستند يفيد التسوية

وتابع المصدر: "يجب على الزمالك وغيره من الأندية، تقديم ما يفيد بأنه أنهى التسوية المالية مع كافة أطراف النزاع، طالما صدر فيها حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية أو الفيفا، لصالح المدربين واللاعبين السابقين، وفي هذه الحالة سيحصل الأبيض على الرخصة التي تؤهله للمشاركة في المسابقات القارية للموسم المقبل".

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