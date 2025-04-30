بفرمان بوجلبان، تعرف علي غيابات المصري أمام الزمالك

يعاني فريق المصري البورسعيدي من غياب عدد كبير من لاعبيه خلال مواجهة الغد امام فؤيق الزمالك بالجولة الثالثة بالدور الثاني بمجموعة الحسم بالدوري المصري الممتاز.

غيابات المصري أمام الزمالك

وقرر انيس بوجلبان المدير الفني للمصري استبعاد تسعللاعبين خلال مباراه الزمالك المقرر إقامتها غدا الخميس بالدوري الممتاز

والمستبعدون هم عصام ثروت ومحمود حمدي محمد محسن والقرموطي وخالد الغندور ومصطفي ابو الخير وليستويل امونكا والناشئن حماده هلال واحمد فؤاد

يذكر أن الفريق البورسعيدي استعاد فوته الضاربة الممثلة في عبد الرحيم دغموم وجون ايبوكا وفخر الدين بن يوسف بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة التي لحقت بهم لكن هناك محاولات لتجهيز صلاح محسن للحاق بمواجهة الغد

إصابة صلاح محسن

ويغيب صلاح محسن عن مباريات المصري منذ نحو أسبوعين خضع خلالها للعديد من الجلسات العلاجية والتاهيلية لإصابة بإلتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل وهي الإصابة التي كان اللاعب قد تعرض لها خلال مباراة الفريق بالجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق بتروجيت وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف نظيفة.

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز



ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء غد الخميس علي ستاد برج العرب في ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل



وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري نايل.

وسافر فريق المصري البورسعيدي إلى الإسكندرية أمس الثلاثاء بعدما اختتم معسكره المفتوح بالقاهرة استعدادا لمواجهته الهامة والمرتقبة أمام فريق الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وخاض الفريق البورسعيدي مرانه أمس بالملعب الفرعي ببرج العرب.



ترتيب الزمالك والمصري بالدوري



ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات ومني ب 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.



وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.



كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.