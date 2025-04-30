الزملوط يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجداول الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، تشمل كافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة والفنية بأنواعها)، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وفئات التربية الخاصة، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وجه محافظ الوادى الجديد، بأهمية تهيئة كافة المدارس وتجهيز اللجان بالشكل الأمثل لاستقبال الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات في أجواء مناسبة، مع الحفاظ على سرية الاختبارات، متمنيًا لجميع أبنائه الطلاب النجاح والتوفيق في امتحاناتهم.

ومن المقرر، أن تنطلق امتحانات نهاية العام، اعتبارا من ١٠ مايو لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع والمكفوفين والتعليم الفنى، و21 مايو لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد، اعتبارا من 31 مايو حتى الرابع من يونيو المقبل.

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