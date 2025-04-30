الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الزملوط يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجداول الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، تشمل كافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة والفنية بأنواعها)، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وفئات التربية الخاصة، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وجه محافظ الوادى الجديد، بأهمية تهيئة كافة المدارس وتجهيز اللجان بالشكل الأمثل لاستقبال الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات في أجواء مناسبة، مع الحفاظ على سرية الاختبارات، متمنيًا لجميع أبنائه الطلاب النجاح والتوفيق في امتحاناتهم.

ومن المقرر، أن تنطلق امتحانات نهاية العام، اعتبارا من ١٠ مايو لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع والمكفوفين والتعليم الفنى، و21 مايو لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد، اعتبارا من 31 مايو حتى الرابع من يونيو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات نهاية العام جداول امتحانات نهاية العام شهادة الاعدادية لثانوية العامة
ads

الأكثر قراءة

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

البيوت تختفي والشوارع خالية من الناس، التفاصيل الكاملة لأعنف عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

العاصفة الترابية تصل القاهرة، غيوم وأتربة (صور وفيديو)

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع عاصفة اليوم، تعرف على دعاء النبي عند الرياح الشديدة

ماذا يجب على المسلم فعله عند حلول العاصفة الترابية؟، عالم أزهري يوضح

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية