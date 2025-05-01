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دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في إياب نصف النهائي

إنتر ميلان وبرشلونة،
إنتر ميلان وبرشلونة، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تعادل فريقا إنتر ميلان وبرشلونة بنتيجة (3-3)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

 

موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

أقيمت مباراة إنتر ميلان وبرشلونة على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، وشهدت أداءً قويًّا من الفريقين، وهو ما ظهر بقوة في النتيجة النهائية للقاء.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي إنتر ميلان وبرشلونة على ملعب سان سيرو بإيطاليا، الثلاثاء المقبل، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميلان

تقدم ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بالهدف الأول لفريقه في شباك برشلونة، بالدقيقة الأولى بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنتر عن طريق دينزل دومفريز ليسدد تورام كرة رائعة بكعب القدم سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 22، عزز إنتر ميلان تقدمه بالهدف الثاني عن طريق دينزل دومفريز، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركنية على رأس أتشيربي الذي مررها إلى دومفريز ليسدد مقصية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 25، عاد لامين يامال بفريقه برشلونة، بعدما أحرز الهدف الأول بعد اختراق من الجبهة اليمنى ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 38، خطف فيران توريس لاعب برشلونة، هدف التعادل بعد عرضية قابلها رافينيا بتمريرة بالرأس إلى فيران توريس أمام المرمى لم يجد صعوبة في تسجيلها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني سجل إنتر ميلان هدفه الثالث من خلال لاعبه دينزل دومفريس سجله من ضربة رأسية سكنت شباك الفريق الكتالوني.

وعاد برشلونة من جديد ليسجل هدف التعادل من خلال النيران الصديقة، بعد أن تسبب حارس الإنتر يان سومر في تسجيل هدف ذاتي بعد تسديدة قوية جاءت من قدم رافينيا لتصطدم بالعارضة ثم بالحارس وتسكن الشباك.

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