دوري أبطال أوروبا، تعادل درامي بين إنتر ميلان وبرشلونة في ذهاب نصف النهائي

دوري أبطال أوروبا، حسم التعادل الإيجابي بـ3 أهداف لمثلها، مباراة إنتر ميلان وبرشلونة، التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بالهدف الأول لفريقه في شباك برشلونة، بالدقيقة الأولى بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنتر عن طريق دينزل دومفريز ليسدد تورام كرة رائعة بكعب القدم سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 22، عزز إنتر ميلان تقدمه بالهدف الثاني عن طريق دينزل دومفريز، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركنية على رأس أتشيربي الذي مررها إلى دومفريز ليسدد مقصية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 25، عاد لامين يامال بفريقه برشلونة، بعدما أحرز الهدف الأول بعد اختراق من الجبهة اليمنى ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 27، كاد لامين يامال يدرك التعادل لفريقه برشلونة بعد اختراق رائع ليراوغ ديماركو ويسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتطم بالعارضة وتنتهي الخطورة.

وفي الدقيقة 38، خطف فيران توريس لاعب برشلونة، هدف التعادل بعد عرضية قابلها رافينيا بتمريرة بالرأس إلى فيران توريس أمام المرمى لم يجد صعوبة في تسجيلها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني سجل إنتر ميلان هدفه الثالث من خلال لاعبه دينزل دومفريس سجله من ضربة رأسية سكنت شباك الفريق الكتالوني.

وعاد برشلونة من جديد ليسجل هدف التعادل من خلال النيران الصديقة، بعد أن تسبب حارس الإنتر يان سومر في تسجيل هدف ذاتي بعد تسديدة قوية جاءت من قدم رافينيا لتصطدم بالعارضة ثم بالحارس وتسكن الشباك.

تشكيل برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوبارسي، مارتينيز، كوندي ومارتين.

خط الوسط: بيدري، أولمو ودي يونج.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا.

تشكيل إنتر ميلان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل إنتر ميلان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

الحارس الأساسي: يان سومر.

خط الدفاع: بيسيك- أتشيربي- باستوني.

الوسط: دومفريس- باريلا- تشالهان أوجلو- مخيتريان- دي ماركو.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ماركوس تورام.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان مع المتأهل من صدام باريس سان جيرمان وآرسنال، وذلك في نهائي البطولة.

وتأهل برشلونة إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين، في حين تأهل إنتر ميلان إلى الدور ذاته بالفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع المواجهتين.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان على ملعب "جوزيبي مييتزا"، يوم الثلاثاء 6 مايو القادم.

لامين يامال يستعد لخوض مباراته 100 مع برشلونة

وتحمل مباراة اليوم الرقم الـ100 للنجم لامين يامال مع الفريق الأول لنادي برشلونة، في إنجاز تاريخي جديد ينتظر اللاعب صاحب الـ17 عامًا، حسب ما وصفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

أرقام لامين يامال في 99 مباراة مع برشلونة الإسباني

وكان لامين يامال خاض مباراته الأولى بصحبة الفريق الأول لنادي برشلونة يوم 29 أبريل 2023، أمام ريال بيتيس، بعمر 15 عامًا و290 يومًا. وخلال العامين الماضيين، تمكن الجناح الموهوب من فرض نفسه لاعبا لا غنى عنه في تشكيلة العملاق الكتالوني.

وسجّل لامين يامال 21 هدفا وصنع 33 آخر في مبارياته الـ99 الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة، علما أنه حصد 3 ألقاب بصحبة "البلوجرانا" حتى الآن، بواقع لقب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

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