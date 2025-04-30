عمر خضر وعبد الله يقودان هجوم منتخب مصر أمام سيراليون بأمم إفريقيا للشباب

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، تشكيل منتخب الفراعنة التي لمواجهة سيراليون، في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

موعد مباراة مصر وسيراليون والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب سيراليون، اليوم الأربعاء 30 أبريل، على أرضية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD

ترتيب المنتخبين في المجموعة الأولى

منتخب مصر حقق فوزا مهما في الجولة الأولى أمام جنوب أفريقيا، وحصد الثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى، فيما تعادل منتخب سيراليون سلبيا مع زامبيا، ليحتلا المركز الثاني، وجنوب أفريقيا في المركز الرابع بدون نقاط، فيما كان منتخب تنزانيا “باي” في الجولة الأولى، ويخوض اليوم مباراته الأولى أمام جنوب أفريقيا.

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