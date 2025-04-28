مكتبة مصر العامة تصدر كتاب "ولنا في المكتبة حكايات" احتفالًا بمرور 30 عام على تأسيسها

أعلنت مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي في إطار احتفالها بمرور 30 عامًا على افتتاحها، عن التعاقد على إصدار كتاب جديد بعنوان "ولنا في المكتبة حكايات"، وهو كتاب يرصد حكايات وتجارب الجمهور مع المكتبات، ويُجسد ذكريات ثلاثين عامًا من المعرفة والعطاء.

ومن المقرر تدشين الكتاب رسميًا يوم 10 مايو 2025، في احتفالية مميزة تجمع بين عبق الذكريات وأحلام المستقبل.

وحرصت المكتبة على التعبير عن امتنانها لأسامة غريب وفريق عمل الكتاب على ما بذلوه من جهد كبير في توثيق هذه الحكايات لتبقى علامة مضيئة في مسيرة المكتبة.

وبهذه المناسبة، قالت رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية: "نحتفل اليوم بثلاثة عقود من العمل الثقافي والمجتمعي الجاد، الذي جعل من مكتبة مصر العامة بيتًا لكل باحث ومثقف وقارئ. نحن لا نحتفي فقط بما مضى، بل نجدد التزامنا بمستقبل تكون فيه المكتبات العامة شريكًا حقيقيًا في التنمية، والمعرفة، والتحول الرقمي. هذه المكتبة لم تكن يومًا مجرد مخزن للكتب، بل كانت ولا تزال فضاءً مفتوحًا للإبداع، والانفتاح، وحوار الثقافات".

وأضافت: "ثلاثة عقود مضت، والرحلة مستمرة.. مكتبة مصر العامة ستظل دومًا منارة للتنوير، وميدانًا حيًا للفكر والإبداع، ورسالةً نبيلة نحو مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا".

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