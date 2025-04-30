وزيرة التضامن عن قضية طفل دمنهور: القضاء العادل أنصف الحق ضد اغتيال البراءة

علقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على قضية الطفل ياسين، والحكم الذي قضت به محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بإيتاي البارود، في أولي جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور داخل مدرسة الكرمة، بالسجن المؤبد للمتهم.

قضية الطفل ياسين

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “برافو يا عيلة ياسين والدته العظيمة…. درس عظيم لكل أسرة يتعرض ابنها أو ابنتها لخطر في أي مكان… هتك العرض بالقوة والتهديد والجاني له سلطة على الطفل”.

كما أشادت الدكتورة مايا مرسي، بقضاء مصر واصفة إياه بالقضاء العادل بعد الحكم على الموظف بالمؤبد قائلة: "قضاء مصر العادل… أنصف الحق في اغتيال البراءة… عظيمة يا ست الستات أم ياسين".

معاقبة المتهم بالاعتداء على طفل داخل مدرسة في البحيرة

وقضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة المتهم بالاعتداء على طفل داخل مدرسة في البحيرة بالسجن المؤبد

وتعود الواقعة إلى اتهام "ص. ك."، 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًّا بإحدى المدارس الخاصة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 بالاعتداء على الطفل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتعرض ابنهم لاعتداء داخل المدرسة، وعلى إثره تم القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

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