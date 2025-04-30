دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يتقدم بهدف مبكر أمام برشلونة بأقدام تورام

دوري أبطال أوروبا، أحرز ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الإيطالي، الهدف الأول لفريقه في شباك برشلونة، بالدقيقة الثانية من المباراة التي تجمعهما على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنتر عن طريق دينزل دومفريز ليسدد تورام كرة رائعة بكعب القدم سكنت الشباك.

يستضيف ملعب "مونتجويك الأولمبي" مباراة قوية بين برشلونة وإنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان مع المتأهل من صدام باريس سان جيرمان وآرسنال، وذلك في نهائي البطولة.

وتأهل برشلونة إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين، في حين تأهل إنتر ميلان إلى الدور ذاته بالفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع المواجهتين.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان على ملعب "جوزيبي مييتزا"، يوم الثلاثاء 6 مايو القادم.

ويستعد النجم الشاب لامين يامال للمشاركة في مباراة ناديه برشلونة المرتقبة أمام إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

لامين يامال يستعد لخوض مباراته 100 مع برشلونة الإسباني

وتحمل مباراة اليوم الرقم الـ100 للنجم لامين يامال مع الفريق الأول لنادي برشلونة، في إنجاز تاريخي جديد للاعب صاحب الـ17 عامًا، حسب ما وصفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بعدما تواجد في تشكيل فريقه الأساسي.

أرقام لامين يامال في 99 مباراة مع برشلونة الإسباني

وكان لامين يامال خاض مباراته الأولى بصحبة الفريق الأول لنادي برشلونة يوم 29 أبريل 2023، أمام ريال بيتيس، بعمر 15 عامًا و290 يومًا. وخلال العامين الماضيين، تمكن الجناح الموهوب من فرض نفسه لاعبا لا غنى عنه في تشكيلة العملاق الكتالوني.

وسجّل لامين يامال 21 هدفا وصنع 33 آخر في مبارياته الـ99 الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة، علما أنه حصد 3 ألقاب بصحبة "البلوجرانا" حتى الآن، بواقع لقب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

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