الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

حركة حماس تدعو الجماهير العربية للاحتجاج دعما لغزة في يوم العمال

حماس، فيتو
حماس، فيتو

دعت حركة حماس، اليوم الأربعاء،  الجماهير العربية والإسلامية إلى مواصلة الحراك أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة تضامنا مع غزة.

كما دعت حركة حماس النقابات والاتحادات العمالية بالعالم لجعل يوم العمال غدا يوما عالميا للضغط لوقف العدوان على غزة.

 وفي سياق آخر، أفاد مسؤول في حركة حماس، اليوم السبت، بأنهم يعملون على تحقيق هدنة تكون مدتها خمس سنوات في قطاع غزة.


وأوضح أن الحركة مستعدة لتبادل الأسرى دفعة واحدة ضمن اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أنها مستعدة لتنفيذ تبادل أسرى كامل كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إيقاع أفراد قوة إسرائيلية خاصة قتلى وجرحى بعد استهدافهم بالقذائف والرشاشات في الشجاعية بغزة.

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العدوان على غزة حركة حماس حماس

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