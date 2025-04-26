حماس: نعمل على تحقيق هدنة مدتها 5 سنوات

أفاد مسؤول في حركة حماس، اليوم السبت، بأنهم يعملون على تحقيق هدنة تكون مدتها خمس سنوات في قطاع غزة.

وأوضح أن الحركة مستعدة لتبادل الأسرى دفعة واحدة ضمن اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أنها مستعدة لتنفيذ تبادل أسرى كامل كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إيقاع أفراد قوة إسرائيلية خاصة قتلى وجرحى بعد استهدافهم بالقذائف والرشاشات في الشجاعية بغزة.

استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وأمس أكد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية تدفع ثمنا باهظا لنجاحاتها العسكرية ضد حركة حماس، وذلك مع مرور أكثر من شهر على استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وءلك وفق تعبيره.

كما أضاف في تغريدة على موقع "إكس" أن "آلاف الجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنود الاحتياط يقاتلون في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس"، وفق تعبيره.

وحث جميع الإسرائيليين على دعم وتقوية قادة الجيش والجنود.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وجاء هذا التصريح بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين أن جنديا قتلا خلال القتال، الخميس الماضي، بينما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة، أمس الجمعة.

كما أتى فيما حذر كاتس أكثر من مرة أنه لن يوقف الحرب على غزة قبل إطلاق الأسرى وتدمير حماس، وفق تعبيره.

وكانت إسرائيل أفادت سابقا بمقتل 400 جندي خلال الحرب التي تفجرت منذ السابع من أكتوبر 2023 في غزة.

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