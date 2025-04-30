الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المشدد 6 سنوات لميكانيكي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالخانكة

محافظ القليوبية يشيد بدور المجتمع المدني في خدمة الأهالي

 

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكى بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

تعود أحداث القضية ليوم 19 أكتوبر 2024 بدائرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمود ح م أ" 33 سنة - ميكانيكي، في الجناية رقم 29161 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 42006 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جوهرين مخدرين "هيروين، حشيش" وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، وأحرز ذخيرة (طلقة خرطوش)، أحرز أبيض (مطواه)، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم ثانى شبرا الخيمه محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالخانكة

محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تموين وقود بالغاز الطبيعي

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية عددا من الفرص الاستثمارية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد حق الانتفاع لمشروع الـ30 مليون بيضة

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025 

أول رد من الأرصاد بشأن رياح الخماسين بعد سخرية المواطنين (فيديو)

أول رد من أمير مرتضى بعد حذف حلقته مع إبراهيم فايق

شاهد مجانًا، بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

الذهب أم الشهادات البنكية؟ خبير اقتصادي يوجه نصيحة للمواطنين

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

إقالة المديرة، قرار عاجل من التعليم بعد الحكم على المتهم بواقعة مدرسة البحيرة

تفحم 9 سيارات في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر وجهود مكثفة لإخماد الحريق (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من التعليم بعد المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب الترتيب بين السعي والطواف في الحج؟ رد حاسم من الإفتاء

المجددون.. شمس الدين الرملي، محيي السنة وعمدة الفقهاء

دار الإفتاء توضح حكم تعلم السحر ووجوده وموقف الشريعة منه

المزيد
الجريدة الرسمية