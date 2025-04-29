محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تموين وقود بالغاز الطبيعي

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك لإنشاء محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، على مساحة 1500 متر مربع، لاستخدامها في إنشاء محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط والخدمات المصاحبة لها، علاوة على العمل على إنشاء محطات تموين للغاز الطبيعي في باقي مُدن وأحياء المحافظة وعلى الطرق السريعة.

محافظ القليوبية: التعاون المُشترك مع شركة غازتك

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتعاون المُشترك مع شركة غازتك، مُضيفًا أن هذا الاتفاق يأتي فى إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلًا للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة، وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.



ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سوف يُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلًا عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة.



تم توقيع البروتوكول بين المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك والعضو المنتدب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وبحضور أبو سريع إمام والدكتور ياسر الهضيبي والدكتور نصيف الحفناوي أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علام مدير عام الشئون القانونية، وفاطمة الزهراء مدير عام الشئون المالية والادارية والمهندس ياسر مرعي مدير مركز الشبكات الأرضية.

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