الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تموين وقود بالغاز الطبيعي

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال توقيع البروتوكول، فيتو

 شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك لإنشاء محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، على مساحة 1500 متر مربع، لاستخدامها في إنشاء محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط والخدمات المصاحبة لها، علاوة على العمل على إنشاء محطات تموين للغاز الطبيعي في باقي مُدن وأحياء المحافظة وعلى الطرق السريعة.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية عددا من الفرص الاستثمارية

محافظ القليوبية: التعاون المُشترك مع شركة غازتك

 وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتعاون المُشترك مع شركة غازتك، مُضيفًا أن هذا الاتفاق يأتي فى إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلًا للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة، وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.   


ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سوف يُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلًا عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة. 


تم توقيع البروتوكول بين المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك والعضو المنتدب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وبحضور أبو سريع إمام والدكتور ياسر الهضيبي والدكتور نصيف الحفناوي أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علام مدير عام الشئون القانونية، وفاطمة الزهراء مدير عام الشئون المالية والادارية والمهندس ياسر مرعي مدير مركز الشبكات الأرضية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظة القليوبية محافظ القليوبية كريم بدوي وزير البترول

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية عددا من الفرص الاستثمارية

محافظ القليوبية يتفقد صوامع القمح والحصاد ويؤكد: المحصول مبشر والإنتاجية وفيرة (فيديو وصور)

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا
ads

الأكثر قراءة

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل والشيبي

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تكليفات برلمانية بشأن مناقشة تعديل الإيجار القديم

النواب يحيل تعديل قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بالمجلس

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية