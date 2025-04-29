أشاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة أهالي المحافظة، خاصة القرى الأكثر احتياجًا، وذلك خلال تفقده فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مؤسسة إبراهيم بدران بالشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولي وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بمدرسة بلتان الابتدائية الجديدة التابعة لمركز ومدينة طوخ.

محافظ القليوبية يشيد بدور المجتمع المدني في خدمة الأهالي

رافق المحافظ خلال جولته مصطفي عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية ومسؤولو الصحة والتأمين الصحي بالقليوبية، حيث اطلع على التجهيزات الطبية المتكاملة التي ضمتها القافلة، والتي تهدف إلى تنفيذ 48 قافلة طبية على مستوى المحافظة، وتوفير خدمات الكشف والعلاج المجاني للأطفال في تخصصات متنوعة تشمل الأطفال، والعظام، والرمد، والأنف والأذن، والجلدية، بالإضافة إلى توفير خدمات الأشعة (سونار) ومعمل التحاليل والتوعية الصحية.



كما رافق محافظ القليوبية خلال الحملة كل من: خليل عبد العظيم نائب رئيس مدينة طوخ والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير المبادرات الشبابية وإيريني صفوت منسق مؤسسة البنك التجاري الدولي.



وخلال تفقده لأروقة المدرسة، حرص المحافظ على المرور على الفصول التي تم تخصيصها لإجراء الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان، مشيدًا بالتنظيم الجيد وسلاسة الإجراءات التي تضمن حصول الأطفال على أفضل رعاية صحية.

كما استمع سيادته إلى شرح مفصل من المسئولين حول الخدمات المقدمة والتسهيلات المتاحة للأهالي.

تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

وفي تصريحات خاصة، أكد محافظ القليوبية أهمية هذه القوافل الطبية المجانية في الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي وتسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الإقليم.



وثمن المحافظ الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة إبراهيم بدران ومؤسسة البنك التجاري الدولي في إطار مسئوليتهما المجتمعية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يجسد أهمية تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



من جانبها، أعربت علا إسماعيل، رئيس مجلس أمناء جمعية إبراهيم بدران، عن سعادتها بتنظيم هذه القافلة الطبية في قرية بلتان، مؤكدة أن المؤسسة حريصة على الوصول بخدماتها إلى المناطق النائية والأكثر احتياجًا، والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين. وأشارت إلى أن القافلة تضم نخبة من الأطباء المتخصصين وتقدم خدمات طبية متكاملة للأطفال بالمجان.

محافظ القليوبية يلتقي بعدد من المواطنين وأولياء الأمور

كما التقى محافظ القليوبية خلال جولته بعدد من المواطنين وأولياء الأمور الذين اصطحبوا أطفالهم للاستفادة من خدمات القافلة، وحرص على الاستماع إليهم والاطمئنان على سير عملية الكشف والعلاج. وقد عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ والقائمين على القافلة على هذه المبادرة الطيبة التي تخفف عنهم الكثير من الأعباء وتوفر لهم الرعاية الصحية لأطفالهم.



وقد حرص محافظ القليوبية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال المترددين على الكشف، معربًا عن سعادته برؤية الفرحة والرضا على وجوههم وأسرهم، ومؤكدًا أن صحة وسعادة أطفال القليوبية تأتي على رأس أولويات القيادة التنفيذية بالمحافظة.



تأتي هذه القافلة الطبية ضمن سلسلة من القوافل التي تهدف مؤسسة إبراهيم بدران إلى تنظيمها على مستوى محافظة القليوبية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرعاية الصحية وخدمة المجتمع المحلي. وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من أهالي قرية بلتان والقرى المجاورة، الذين أشادوا بالخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي قدمتها القافلة.

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