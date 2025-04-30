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رياضة

بوجلبان يحذر لاعبي المصري من الزمالك

أنيس بوجلبان. فيتو
أنيس بوجلبان. فيتو

حذر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق النادي المصري لاعبيه من التفريط في نقاط مواجهة الغد أمام الزمالك بالدوري الممتاز. 

وشدد بوجلبان علي رغبة فريق الزمالك في تحقيق الفوز وتحسين وضعه بالدوري لمصالحة جماهيره وهو ما يصعب مهمتهم لاسيما ان لهم نفس الهدف.

وطالبهم بالتركيز واستغلال انصاف الفرص مع الحرص على استقبال شباك الفريق هدفا مبكرا بمواجهة الغد.

وسافر فريق المصري البورسعيدي إلى الإسكندرية أمس الثلاثاء بعدما اختتم معسكره المفتوح بالقاهرة استعدادا لمواجهته الهامة والمرتقبة أمام فريق الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وخاض الفريق البورسعيدي مرانه أمس بالملعب الفرعي ببرج العرب.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز


ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء غد الخميس علي ستاد برج العرب في ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل


وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري نايل.


ترتيب الزمالك والمصري بالدوري


ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات ومني ب 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.


وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.


كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي

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