الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

الزمالك يكتسح المصري تاريخيا في جميع البطولات (إنفوجراف)

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الزمالك والمصري موعد مباراة الزمالك والمصري الزمالك الدوري الممتاز الزمالك والمصري البورسعيدي المصري البورسعيدي الزمالك ضد المصري مباراة الزمالك ضد المصري

مواد متعلقة

المصري يتوجه إلى الإسكندرية غدا استعدادا لمواجهة الزمالك

"الدولي للطائرة" يعلق على انضمام دعاء الغباشي للجنة اللاعبين الأولمبية المصرية

نجم الاهلي السابق: زيزو يساوي 100 مليون جنيه بأمارة إيه

بيراميدز يعسكر اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الحرس الحدود

الدوري المصري، إنبي يواجه غزل المحلة في صراع الهروب من الهبوط

الدوري الألماني، فوز بوخوم على يونيون بفرمان محكمة فض المنازعات

اتحاد الطائرة يمنح الأندية مهلة لسداد المديونيات المتأخرة قبل التصعيد

مدرب أهلي جدة: نمتلك ما يؤهلنا للفوز على الهلال
ads

الأكثر قراءة

وزير التعليم يقرر اعتبار غدا الأربعاء أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية

إلزموا بيوتكم، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من أمطار رعدية ورياح ترابية شديدة

مصدر بجامعة القاهرة يؤكد انتظام الدراسة غدا بجميع الكليات

بعد إجازة الغد، التعليم تكشف مصير الامتحانات الشهرية بالمدارس

تراجع جديد لسعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم

تعليق الدراسة بجامعة المنصورة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

تعليم الجيزة: تأجيل الامتحانات الشهرية إلى الأحد المقبل بجميع المدارس

محافظ الجيزة يعلن تعطيل الدراسة غدًا بمدارس التمريض لسوء الأحوال الجوية

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الزمالك يكتسح المصري تاريخيا في جميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء عند شرب ماء زمزم ووقته وهل يفقد بركته عند نقله؟

علي جمعة: هذا مدخل التيارات المتشددة لتكفير الأمة (فيديو)

تفسير رؤية الطواف حول الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من جميع المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية