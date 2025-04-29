علي خليل الهداف، تاريخ المواجهات ينصف الزمالك أمام المصري البورسعيدي

مباراة الزمالك ضد المصري، تشهد الجولة الثالثة بالدور الثاني بمجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز مواجهة هامة ومرتقبة بين أصحاب المركزين الثالث والرابع بجدول الدوري وهما فريقا المصري البورسعيدي والزمالك.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي



ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت فإن الزمالك والمصري تواجها في 114 مباراة في جميع البطولات.

استطاع الزمالك الفوز في 61 مباراة فيما فاز المصري البورسعيدي 25 مباراة وحسم التعادل 28 مباراة.



سجل لاعبو الزمالك 160 هدفًا، فيما سجل لاعبو المصري 90 هدفًا.

هدافو مواجهات الفريقين

وياتي علي خليل لاعب الزمالك السايق علي راس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 11 هدف.

وفي المركز الثاني عبد الحليم علي في المركز الثاني برصيد 8 اهداف ثم حسام حسن الذي لعب للفريقين الزمالك والمصري برصيد 7 اهداف وبنفس الرصيد ياتي جمال عبد الحميد ثم حسن شحاتة برصيد 6 اهداف

ويسافر فريق المصري البورسعيدي إلى الإسكندرية غدا الأربعاء استعدادا لمواجهته الهامة والمرتقبة أمام فريق الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض فريق النادي المصري تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية بمعسكره المفتوح الحالي بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز



ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء بعد غد الخميس علي ستاد برج العرب في ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل



وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى في دوري نايل.

المصري



ترتيب الزمالك والمصري بالدوري



ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.





وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.



كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

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