ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق في مطعم شهير بالدقهلية

حصلت “فيتو” على مجموعة صور من موقع اندلاع حريق في مطعم شهير بشربين ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.

وأصيب 4 أشخاص في حريق نشب داخل مطعم شهير بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

حريق في مطعم شهير بشربين

تلقت الأجهزة الأمنية بـالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بمدينة شربين.

6 سيارات إطفاء وإسعاف بموقع الحريق

هرعت ٤ سيارات إطفاء من قوة الحماية المدنية بالدقهلية وسيارتين إسعاف وقوة من مركز شرطة شربين إلى موقع الحريق.

إصابة 4 أشخاص في حريق مطعم شهير بشربين

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة وتم نقلهم لـمستشفى شربين لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات كما تقرر انتداب لجنة من الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

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