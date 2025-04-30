أمم افريقيا للشباب، منتخب مصر يتقدم 1-0 على سيراليون بالشوط الأول (صور)

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره سيراليون، بتقدم الفراعنة بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمعهما الآن على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر أحمد خالد كباكا في الدقيقة 45+5.

شهد الشوط الأول أفضلية نسبية في السيطرة والاستحواذ لصالح منتخب مصر، خاصة في النصف الأول من هذا الشوط، ثم بدأت الكفة تميل لصالح منتخب سيراليون، الذي كثف محاولاته الهجومية بإتجاه منتخب مصر بعد الدقيقة 25، ونجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 29، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لحكم الفيديو.

استمر الضغط الهجومي لمنتخب سيراليون على مرمى مصر، وشكلت هجماته خطورة بالغة، ولكن التكتل الدفاعي للاعبي الفراعنة أفسد كل الهجمات الخطيرة للمنتخب السيراليوني

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، تشكيل منتخب الفراعنة التي لمواجهة سيراليون، وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

ترتيب المنتخبين في المجموعة الأولى

منتخب مصر حقق فوزا مهما في الجولة الأولى أمام جنوب أفريقيا، وحصد الثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى، فيما تعادل منتخب سيراليون سلبيا مع زامبيا، ليحتلا المركز الثاني، وجنوب أفريقيا في المركز الرابع بدون نقاط، فيما كان منتخب تنزانيا “باي” في الجولة الأولى، ويخوض اليوم مباراته الأولى أمام جنوب أفريقيا.

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