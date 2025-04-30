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حوادث

الأمن يكشف ملابسات سرقة صاحب محل بالسيدة زينب

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات سرقة صاحب محل بالسيدة زينب

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم باستدراج صاحب محل وسرقة أمواله وتصويره عاريا وابتزازه ماديا مقابل عدم نشر الفيديو فاضح له بالسيدة زينب.

استدراجه وتصويره عارية وابتزازه داخل شقة.. الأمن يكشف ملابسات سرقة صاحب محل بالسيدة زينب 
استدراجه وتصويره عارية وابتزازه داخل شقة.. الأمن يكشف ملابسات سرقة صاحب محل بالسيدة زينب 


 سرقة صاحب محل بالسيدة زينب 

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من مالك محل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ بتعرفه على 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وقيامهم  بدعوته لقضاء وقت معهم بمسكن أحدهم وسرقة مبلغ مالى منه وتصوير مقطع فيديو له عاريًا لمساومته على مبالغ مالية خلال شهر مارس المنقضى وعدم تقدمه بالإبلاغ فى حينه لتفاوضه معهم على إعادة المبلغ.


استدراجه وتصويره عاريا وابتزازه داخل شقة بالسيدة زينب 


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من  ضبطهم، وبحوزتهم (هاتف محمول"يحتوى على مقطع الفيديو ") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بقيام الشاكى فى وقت لاحق بإستدراجه لمحل عمله وإكراهه على توقيع "إيصال أمانه".

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وبمواجهة المُبلغ اعترف بذلك فى إطار محاولته إستعادة أمواله وحذف مقطع الفيديو وتم بإرشاده ضبط إيصال الأمانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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سرقة ابتزاز السيدة زينب مديرية أمن القاهرة اجهزة الامن بالقاهرة

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