سعيا للتطوير، أوسكار يشرح الحالات الجدلية لحكام ثلاث مباريات بالدوري المصري

حرص الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على إلقاء محاضرة خاصة لأطقم حكام ثلاث مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، أقيمت أول أمس الإثنين، وهي الجونة وسموحة التي أدارها الحكم إبراهيم محمد، ومباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري التي أدارها الحكم نادر قمر الدولة، ومباراة الإسماعيلي ضد زد التي أدارها الحكم محمد عباس مايو

تحليل الحالات التحكيمية للمباريات الثلاث

وقام أوسكار رويز بتحليل الحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها المباريات الثلاث، في حضور جهاد جريشة عضو لجنة الحكام، وشرح الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها الحكام سواء حكام الساحة والمساعدين أو حكام تقنية الفيديو.

وتأتي هذه المحاضرات الخاصة في سياق خطة العمل الجاد للجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز، من أجل الإرتقاء بمستوى الحكام وتطوير منظومة التحكيم التي شهدت أزمات عدة في المواسم الثلاث الأخيرة.

تدريبات خاصة لعشر حكام بمركز المنتخبات

وأقامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، أمس الثلاثاء، تدريبا عمليا ونظريا لعشرة حكام و4 مساعدين، في إطار اهتمام اللجنة بالتدريبات العملية والنظرية لتطوير مستوى الحكام استعدادا للجولات المقبلة بدوري القسم الأول "دوري نايل".

أوسكار رويز رئيس لجنة لحكام، فيتو

أقامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، اليوم الثلاثاء، تدريبا عمليا ونظريا لعشرة حكام و4 مساعدين، في إطار اهتمام اللجنة بالتدريبات العملية والنظرية لتطوير مستوى الحكام استعدادا للجولات المقبلة بدوري القسم الأول "دوري نايل".

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