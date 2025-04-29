الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، أسماء طاقم حكام مباراة إنبي أمام غزل المحلة

الحكم محمد عادل،
الحكم محمد عادل، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة إنبي ضد غزل المحلة، التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز بمجموعة الهبوط.

حكام مباراة إنبي وغزل المحلة

حكام مباراة إنبي وغزل المحلة، فيتو
حكام مباراة إنبي وغزل المحلة، فيتو

نقل مباراة غزل المحلة وإنبي إلي ستاد بتروسبورت

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة غزل المحلة وإنبي إلى ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد المقاولون، يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

 

يذكر أن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، أعلن في وقت سابق تمسكه بإقامة مباراة الفريق  أمام نادي إنبي، على ملعب المقاولون العرب، كما هو مُحدد مسبقًا  جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

غزل المحلة يرفض نقل مباراة إنبي 

وجاء في بيان النادي أن النادي يرفض بشكل قاطع محاولات نقل المباراة إلى ستاد بتروسبورت، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وتابع البيان: يشدد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بجدول المباريات المرسل من رابطة الأندية المحترفة مسبقًا، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بكافة حقوقه التنظيمية والرياضية في هذا الشأن.

 

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي 

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره إنبي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري غزل المحلة أنبي رابطة الأندية المصرية المحترفة انبي ضد غزل المحلة لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم محمد عادل

مواد متعلقة

وليد خليل يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي غزل المحلة لتحفيزهم استعدادا لمواجهة إنبي

رابطة الأندية ترفض طلب المحلة بإعادة مباراة إنبي لـ استاد المقاولون

نقل مباراة غزل المحلة وإنبي إلي ستاد بتروسبورت

غزل المحلة يرفض نقل مباراته مع إنبي في الدوري الممتاز
ads

الأكثر قراءة

على خلفية واقعة الاعتداء الجنسي، مشادة على الهواء بين لميس الحديدي ومديرة مدرسة الكرمة (فيديو)

السر في دولة ثالثة، صحيفة تكشف سبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

أمير مرتضى: إمام عاشور لم يرحل عن طريق كوبري ولهذا السبب لم نعد شراءه

40 مليون يورو في الموسم، نجم برشلونة يرفض ثالث عرض من الدوري السعودي

أمير مرتضى يكشف سبب توقيع خالد بو طيب عقدين مع الزمالك

بيستفز الناس، محمد الصاوي يعلق على أزمة محمد رمضان بعد حفله المثير في أمريكا (فيديو)

مسؤول أمريكي يعلن سقوط طائرة إف-18 من على حاملة طائرات بالبحر الأحمر بنيران الحوثيين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية