تدريبات خاصة لـ 10 حكام بمركز المنتخبات لرفع كفاءتهم قبل مباريات الدوري

أقامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، اليوم الثلاثاء، تدريبا عمليا ونظريا لعشرة حكام و4 مساعدين، في إطار اهتمام اللجنة بالتدريبات العملية والنظرية لتطوير مستوى الحكام استعدادا للجولات المقبلة بدوري القسم الأول "دوري نايل".

وشهد اليوم تصحيحا فوريا للأخطاء خلال التقسيمات التى أجريت بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمشاركة 12 لاعبا.

أوسكار يشرح الحالات التحكيمية

كما ركز أوسكار رويز وجهاد جريشة عضو لجنة الحكام على شرح الحالات المهمة التى تكررت في مباريات الدوري، وأوقف أوسكار التدريبات أكثر من مرة لعلاج الأخطاء والتأكيد على الإيجابيات.

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