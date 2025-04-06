الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هشام ماجد طالب ثانوي في برشامة

هشام ماجد
هشام ماجد

بدأ هشام ماجد وريهام عبدالعفور تصوير أولي مشاهدهما في فيلم برشامة، داخل احدي المدارس الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

يجسد هشام ماجد خلال أحداث العمل شخصية طالب بالثانوية العامة يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا علي عقب.

ويشارك في العمل بجانب هشام ماجد وريهام عبدالغفور كل من: باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

وعرض لـ هشام ماجد في النصف الأول من رمضان مسلسل أشغال شقة جدًا، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات، حيث جسد هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبدالرحيم، فيما تقمصت أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام ماجد فيلم برشامة ريهام عبدالغفور

مواد متعلقة

سيدة تسرق قائمة منقولات صديقتها وتبيعها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية

مواعيد عرض المسلسل التركي "الانكسار"

استقبال دفعة جديدة من المتقدمين لتقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق

الأكثر قراءة

ارتفاع البلطي والجمبري، سعر السمك اليوم في سوق العبور

سيدة تسرق قائمة منقولات صديقتها وتبيعها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

أخبار مصر: هل تتأثر مصر بالرسوم الجمركية الأمريكية، وفاة شقيقة نقيب الصحفيين، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم، القبض على نائبتين بريطانيتين

انهيار الطماطم والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الأحد 6 أبريل 2025

تناولوا الحبة القاتلة، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم

ملفات تطوير الإفراج الجمركي بجدول أعمال الشيوخ اليوم

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

منوعات

المزيد

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

الأكثر تطورا حتى الآن، ميتا تكشف عن "إل لاما 4"

أمريكا تلغي تأشيرات جميع حاملي جواز سفر هذه الدولة

لحظات من الرعب تحت الأمواج، قرش يطارد غواصين في فلوريدا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

27.1 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بالأسواق اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية