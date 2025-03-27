عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد زوجته كندة علوش برسالة رقيقة

احتفل الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاد زوجته الفنانة كندة علوش، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمعه بها وعلق عليها قائلا: “كل سنة وانتى طيبة وحلوة وعسل كل سنة وانتى حبيبة قلبي”.

وشاركت الفنانة كندة علوش في سباق دراما رمضان الحالي بمسلسل “إخواتي”، مع الفنانة نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

أحدث أعمال عمرو يوسف

على جانب آخر، قارب النجم عمرو يوسف على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد درويش، ويلعب فيه عمرو يوسف دور نصاب يتحول لبطل شعبي بالصدفة

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت منذ أربعة أعوام مع المؤلف وسام صبري ليصلوا للصورة التي ترضيهم. خصوصا انها شخصية ليست سهلة على الإطلاق بل فيها الكثير من التمثيل فكيف تقدم شخصية متناقضة بين كونها نصاب ومحتال وكيف يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة.

ويشارك في بطولة درويش عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

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