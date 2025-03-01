السبت 01 مارس 2025
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اقتصاد

كيف يتم الإيداع في حساب عميل بنك مصر من خلال ماكينات ATM بدون بطاقة؟

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن خطوات الإيداع لحساب الآخرين من خلال ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة.

وكشف بنك مصر أن هناك عدة خطوات يمكن بالفعل من خلالها الإيداع في حساب العملاء بدون بطاقة عبر ماكينات الصراف الآلي وهي كالتالي:

  • اختار خدمات نقدية بدون بطاقة
  • اختار إيداع بدون بطاقة
  • اختار لغة التعامل
  • ادخل  رقم الموبايل
  • اختار نوع خدمة الإيداع التي تناسبك
  • اقرأ رسالة الشروط والأحكام ثم اضغط علي الاستمرار
  • أدخل رقم بطاقة الحساب المفترض الإيداع له
  • اضغط على تأكيد

اختيار حد الإيداع المطلوب وإذا كان أقل من خمسة آلاف جنيه يتم إدخال آخر أربعة أرقام في بطاقة المودع له ثم تأكيد.

مميزات شهادة ادخار "يوماتي" من بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة ادخار جديدة تحت مسمى "يوماتي"، وهي شهادة توفر عائدًا يوميًا متغيرًا بنسبة 27% سنويًا، مما يجعلها واحدة من أفضل شهادات الادخار في البنوك حاليًا.

تتميز الشهادة بإمكانية الصرف اليومي للعائد، مما يمنح العملاء سيولة مالية دائمة.

  • عائد يومي متغير بنسبة 27% سنويًا.
  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.
  • إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
  • إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من بنك مصر.
  • تحويل العائد على الحساب الجاري أو التوفير للعميل يوميًا.

وفي حال استثمار العميل نحو مليون جنيه في الشهادة ستكون الفائدة كما هو في الشرح التالي:

العائد السنوي: 1000,000 × 27% = 270,000 جنيه سنويًا.

العائد اليومي: 270,000 ÷ 365 = 739,72جنيه يوميًا.

العائد خلال 3 سنوات: 270,000 × 3 = 810,000 جنيه.

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