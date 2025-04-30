مستندات فتح حسابات الشركات في بنك مصر

حدد مسؤولو بنك مصر المستندات المطلوبة لفتح حساب الشركات للعملاء.

وأوضح بنك مصر أن المستندات المطلوبة لفتح حساب شركات المنشآت الفردية:

السجل التجاري والبطاقة الضريبية

بطاقة الرقم القومي

و لفتح حساب شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:

السجل التجاري والبطاقة الضريبية

بطاقة الرقم القومي

صحيفة استثمار



ومن جانب آخر حدد بنك مصر مزايا بطاقة فيزا الخصم للشركات في الفروع.

وقال مسؤولو بنك مصر إن المزايا تشمل ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

1-بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الإنترنت.

2-تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

3-طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

4 -خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

وفي سياق متصل يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه لا سيما في ما يخص الباقات متنوعة من البطاقات الائتمانية التي تناسب احتياجات كل عميل، ويأتي على رأس تلك البطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

المزايا:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات...) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.