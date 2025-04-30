محافظ الدقهلية: نتابع التقلبات الجوية على مدار الساعة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، جهود الوحدات المحلية ودرجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي تقلبات في حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي طارئ.

محافظ الدقهلية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

وأوضح اللواء"مرزوق": أننا نتابع بكل دقة من داخل غرفة عمليات المحافظة كافة التغيرات في حالة الطقس وحدوث أي تقلبات أولا بأول، واتخذنا كافة التدابير اللازمة لمواجهة هذه التقلبات والتعامل الفوري معها حرصا على سلامة وأرواح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

التجاوب الفوري مع أية مستجدات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية

وأكد محافظ الدقهلية علي جميع العاملين بالشبكة الوطنية ضرورة الجاهزية على مدار الساعة، والتجاوب الفوري مع أية مستجدات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية وغرف الأزمات بالوحدات المحلية للمراكز، والتنسيق الكامل مع قطاعات المرافق بنطاق المحافظة، وشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمديريات والهيئات، وكافة الأجهزة التنفيذية، وتفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة، حتى استقرار حالة الطقس.

وتابع محافظ الدقهلية من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، التأكد من جاهزية واستعداد معدات الإغاثة والطوارئ، والتنسيق والتعاون الفوري والكامل مع شركات المرافق (مياه، كهرباء، غاز، صرف صحي)، وإزالة أية معوقات على الفور، ومتابعة أعمدة الإنارة واللافتات للإعلانات، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها والاستجابة الفورية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

تجنب التواجد تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أثناء الرياح الشديدة

وناشد محافظ الدقهلية، المواطنين لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بتجنب التواجد تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أثناء الرياح الشديدة، وتقليل الحركة على الطرق إلا للضرورة القصوى، كما يرجى من الجميع توخي الحذر واتباع التعليمات لضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم.

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